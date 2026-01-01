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    Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 638 mm | Kärcher

    Orange and yellow cylindrical brush with black bristles, featuring a central rod and end cap, against a white background.

    Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 638 mm

    Sipariş numarası: 6.906-982.0

    Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için R 65'e uyar.
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