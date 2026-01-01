Silindir fırça, Yüksek / Düşük, Turuncu, 638 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-982.0Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için R 65'e uyar.
Renk
Turuncu
Uzunluk (mm)
638
Fırça tipi
Yüksek / Düşük
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.