Sprey Vaks RM 821 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-431.0Bu sıvı sprey vaks, araçlara muhteşem bir parlaklık ve uzun süreli koruma sağlar. Su kalitesinden etkilenmez, makineyle kurutmadan lekesiz bir bitiş sağlar. VDA uyumlu.
Paketleme ölçüsü (l)
20
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
4
Ağırlık (kg)
19.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
21.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
260 x 230 x 430
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları