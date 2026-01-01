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    Sprey Vaks RM 821 | Kärcher

    Blue Kärcher VehiclePro RM 821 Classic spray wax container with label showing a car's headlight.

    Sprey Vaks RM 821

    Sipariş numarası: 6.295-431.0

    Bu sıvı sprey vaks, araçlara muhteşem bir parlaklık ve uzun süreli koruma sağlar. Su kalitesinden etkilenmez, makineyle kurutmadan lekesiz bir bitiş sağlar. VDA uyumlu.
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