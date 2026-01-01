Sprey Vaks RM 821 | Kärcher

Üflemeli kurutması olmayan self servis yıkama sistemleri ve yüksek basınçlı temizleyicilerle kullanım için mükemmel seçim: sıvı VehiclePro Sprey Wax RM 821 Classic. Etkili parlaklık kurutucu tüm su kalitelerinde ve tüm su sertliklerinde kullanılabilir - osmoz suyu ile birlikte yüzeyin lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar ve ayna gibi yüksek bir parlaklık üretir. Otomobillerin, ticari araçların ve bisikletlerin boyası çevresel etkilere karşı bir aya kadar güvenilir bir şekilde korunur. Sprey wax VDA uyumludur, mineral yağlar ve mineral hidrokarbonlar içermez ve içerdiği yüzey aktif maddeler EEC 648/2004 uyarınca biyolojik olarak parçalanabilir. Litre başına 120 ticari araca kadar verim sağlayan VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic'in kullanımı da oldukça ekonomiktir.