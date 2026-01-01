Standart atık hava filtresi, 3 Parça(lar), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.414-802.0Standart egzoz filtresi ve filtrelenmiş havayı azaltmak için difüzör. Köpükten yapılmıştır.
Miktar (Parça(lar))
3
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
165 x 70 x 60
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.