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    Standart atık hava filtresi, 3 Parça(lar), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | Kärcher

    Three rectangular black foam pads arranged side by side on a white background.

    Standart atık hava filtresi, 3 Parça(lar), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17

    Sipariş numarası: 6.414-802.0

    Standart egzoz filtresi ve filtrelenmiş havayı azaltmak için difüzör. Köpükten yapılmıştır.
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