Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv | Kärcher

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Kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.527-154.0Özellikle müteahhitler için: T 10/1 Adv kuru vakum temizleyici, takılabilir güç kablosu, antistatik kavis, kablo saklama alanı ve sürekli ana filtre sepeti ile filtre torbası ile veya filtresiz vakumlama yapma imkanı sağlar.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Vakum gücü (mbar / kPa)
220 / 22
Hava debisi (l/s)
43
Derecelendirilmiş performans (W)
700
Konteyner kapasitesi (l)
10
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
12
Ses seviyesi (dB(A))
57
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
355 x 310 x 410
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları