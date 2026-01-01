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    Kuru elektrikli süpürge T 10/1 Adv | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring a grey and black body with yellow accents.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 10/1 Adv

    Sipariş numarası: 1.527-154.0

    Özellikle müteahhitler için: T 10/1 Adv kuru vakum temizleyici, takılabilir güç kablosu, antistatik kavis, kablo saklama alanı ve sürekli ana filtre sepeti ile filtre torbası ile veya filtresiz vakumlama yapma imkanı sağlar.
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