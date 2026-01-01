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    Kuru elektrikli süpürge T 10/1 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey body, black hose, and yellow accents on a white background.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 10/1

    Sipariş numarası: 1.527-300.0

    Ultra sessiz, dayanıklı ve sürdürülebilir: %45 geri dönüştürülmüş malzemeden¹⁾ üretilen T 10/1 kuru elektrikli süpürge, mükemmel emiş gücü ve ergonomik, kullanıcı dostu bir tasarım sunar.
    ¹⁾
    Aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.