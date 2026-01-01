Kuru elektrikli süpürge T 10/1 | Kärcher

Kärcher'in T 10/1 kuru elektrikli süpürgesi, üretim sürecinde kaynakları koruyan ve enerji tasarrufu sağlayan yüzde 45 geri dönüştürülmüş malzemeden¹⁾ oluşur. Birinci sınıf emiş gücü, sürdürülebilirlik, sağlamlık ve olağanüstü fiyat-performans oranı ile etkileyicidir. Yüksek emiş gücüne rağmen, T 10/1 sadece 52 dB(A) ses seviyesinde çalışır ve bu nedenle ultra sessizdir, bu da gündüz temizliğinde ve gürültüye duyarlı alanlarda zorluk çekmeden kullanılmasına olanak tanır. Kompakt makine, ergonomik taşıma için kullanışlı, katlanabilir bir taşıma kolu sunar. T 10/1 eğilmeye karşı dayanıklıdır ve manevra kabiliyetine sahiptir. Elektrikli süpürgenin hazne hacmi 10 litredir. Dayanıklılığı ve sağlamlığı şasi, gövde, tampon ve büyük tekerlekler gibi özelliklerde kendini gösterir. Teslimat kapsamına dahil olan aralık başlığı, T 10/1'deki entegre aksesuar deposunda saklanabilir ve bu nedenle her zaman kolayca erişilebilir. Opsiyonel olarak yüksek verimli bir HEPA 14 filtre satın alınabilir.

Sürdürülebilir ve sağlam: %45 geri dönüştürülmüş içerik Üretim: daha az hammadde ve enerji kullanımı. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı CO₂ emisyonlarını azaltır. Ultra sessiz: sadece 52 dB(A) ile neredeyse sessiz çalışma Gündüz temizliği için mükemmeldir. Geceleri bile azaltılmış gürültü kirliliği. Stres veya işitme hasarı gibi riskleri azaltır. Ergonomik, kompakt ve kullanıcı dostu tasarım Ergonomik taşıma: vücuda yakın takılabilir. Ergonomik bükülme ve rahat taşıma kolu. Yer tasarrufu sağlayan ve akıllı: hızlı saklama kolaylığı. Geçmeli güç kablosu Önceden bilgi sahibi olmadan bile basit ve hızlı şebeke kablosu değişimi. Temizlik işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebilir. Servis maliyetlerini önler veya azaltır. Manuel kablo saklama Güç kablosu kısa sürede depolanabilir. Zaman tasarrufu: sadece birkaç saniye içinde kablo saklama. Güç kablosu bükülmez ve her zaman sarılır. Düşük ağırlık Tek elle bile zahmetsiz taşıma. Basamaklar ve merdivenler üzerinde kolayca taşınabilir. Kullanıcı dostu işletim konsepti Büyük açma/kapama düğmesi. Ayakla veya elle hızlı ve kolay kullanım. Düzgün saklama için pratik park konumu. Yüksek etkili HEPA 14 filtre isteğe bağlı olarak sipariş edilebilir Hijyen konusunda hassas yerlerde en yüksek güvenlik standartları için. Yüksek filtreleme ve ayırma derecesi: %99,995. Kalıcı ana filtre sepeti Dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir. Yapağıdan üretilmiştir. Elde 30 °C'de yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Entegre aksesuar muhafaza Aralık başlığı makine başlığında rahatça saklanabilir. Yer tasarrufu sağlayan depolama, her zaman hazır. Makine ve aksesuarların güvenli ve rahat taşınması.