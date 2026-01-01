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    Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.527-197.0

    Düşük ağırlık, yüksek emiş gücü, uzun süre kullanım: T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge. Profesyonel kullanıcıların terhici T 11/ 1 Classic Elektrikli Süpürge, kompakt, hafif, yüksek vakum gücüne sahiptir.
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