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    Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic HEPA Elektrikli Süpürge | Kärcher

    Kärcher HEPA vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on a white background.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 11/1 Classic HEPA Elektrikli Süpürge

    Sipariş numarası: 1.527-199.0

    Hijyenik ve ekonomik: Kuru elektrikli süpürgemiz T 11/1 Classic HEPA, yüksek emiş gücü, HEPA 14 filtresi, düşük ağırlığı ve mükemmel fiyat-performans oranı ile etkileyicidir.
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