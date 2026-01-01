Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic HEPA Re Plast | Kärcher

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast , sürdürebilirlik , hijyen , maksimum emiş gücü ve sağlamlığı ile ön plana çıkmaktadır.%60 geri dönüşüm malzemesinden yapıldığı için üretiminde kullanılan enerji ciddi şekilde azalmış ve değerli hammeddlerin kullanımı minimize edilmiştir. HEPA 14 filtresi sayesinde en yüksek hijyen standartlarını yakalamaktadır.235 mbar vakum gücüne rağmen 61 dB(A) ses seviyesi ile sese hassas yerlerde de rahatça kullanılabilmektedir.11 litrelik tank hacmi , sadece 4.2 kg ağırlıpı , kompakt yapısıyla yorulmadan uzun süreler kullanmayı sağlamaktadır.

Sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım, %60 geri dönüştürülmüş malzeme içermektedir. Daha az hammadde ve enerji kullanılarak üretilmiştir. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak, CO₂ emisyonlarını azaltır. Yenilikçi, uzun ömürlü, sağlam ve bu nedenle oldukça ekonomik bir makine. Son derece etkili HEPA 14 filtresi Hijyenik olarak hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartları için. %99,995'lik yüksek filtreleme ve ayırma derecesi, küçük parçacıkları tutar. DIN EN 1822: 2019 test standardına göre onaylanmıştır. Düşük ağırlık Zahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır. Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsü Gürültüye duyarlı alanlarda ve geceleri çalışmak için idealdir. Düşük çalışma gürültüsü kullanıcıyı korur. Entegre aksesuar muhafaza Makinenin ve aksesuarlarının güvenli ve pratik taşınması. Güç kablosunun hızlı ve güvenli bir şekilde kablo kancasına yerleştirilmesi. Zemin emici başlığının vakum temizleyicide kolay ve pratik bir park pozisyonu.