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    Kuru elektrikli süpürge T 11/1 Classic HEPA Re Plast | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with HEPA filter, featuring a long hose and wheeled base, set against a plain white background.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 11/1 Classic HEPA Re Plast

    Sipariş numarası: 1.527-205.0

    Sürdürülebilir ve hijyenik.Etkiliyici vakum gücü ve HEPA 14 filtreye sahip olan T 11/1 Classic Hepa Re!Plast , %60 geri dötüştürülmüş malzemeden¹⁾ yapılmıştır.
    ¹⁾
    Aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.