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    Kuru elektrikli süpürge T 14/1 Classic ALA *EU | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring a grey and black design with yellow accents.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 14/1 Classic ALA *EU

    Sipariş numarası: 1.527-170.0

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