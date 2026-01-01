Kuru elektrikli süpürge T 14/1 Classic ALA *EU | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Vakum gücü (mbar / kPa)
285 / 28.5
Hava debisi (l/s)
47
Derecelendirilmiş performans (W)
1600
Konteyner kapasitesi (l)
14
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
69
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
355 x 310 x 466
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları