Kuru elektrikli süpürge T 15/1 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Kuru elektrikli süpürge
Sipariş numarası: 1.355-300.0Ultra sessiz, sürdürülebilir ve dayanıklı: %45 geri dönüştürülmüş malzemeden¹⁾ üretilen T 15/1 kuru elektrikli süpürge, mükemmel emiş gücü ve ergonomik, kullanıcı dostu bir tasarım sunar.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Vakum gücü (mbar / kPa)
185 / 18
Hava debisi (l/s)
40
Derecelendirilmiş performans (W)
585
Konteyner kapasitesi (l)
15
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
12
Ses seviyesi (dB(A))
52
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
10.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
440 x 250 x 410
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları