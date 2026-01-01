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    Kuru elektrikli süpürge T 7/1 eco!efficiency | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long black hose attached to a metal wand.

    Kuru elektrikli süpürge

    T 7/1 eco!efficiency

    Sipariş numarası: 1.527-145.0

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