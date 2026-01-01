Kuru elektrikli süpürge T 7/1 eco!efficiency | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Vakum gücü (mbar / kPa)
185 / 18.5
Hava debisi (l/s)
46
Derecelendirilmiş performans (W)
500
Konteyner kapasitesi (l)
7
Standart iç çap ( )
35
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Ses seviyesi (dB(A))
62
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
7.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
350 x 310 x 340
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.