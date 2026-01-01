Teleskopik direk 10 m, 400 x 400 x 300 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 3.345-081.0Merdivensiz güvenli çalışma için yüksek kaliteli sağlam kaplama
Sap Uzunluğu (m)
11
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
2.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
11000 x 21 x 21
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları