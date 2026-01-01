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    Teleskopik direk 10 m, 400 x 400 x 300 cm | Kärcher

    Telescopic pole with turquoise grips, extended vertically against a white background.

    Teleskopik direk 10 m, 400 x 400 x 300 cm

    Sipariş numarası: 3.345-081.0

    Merdivensiz güvenli çalışma için yüksek kaliteli sağlam kaplama
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