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    Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa - 600 l/sa | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa - 600 l/sa

    Sipariş numarası: 4.112-053.0