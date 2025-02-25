Temizlik Robotları | Kärcher

Geniş alanlardan dar ve hatta dağınık alanlara kadar. Tasarım ve uygulamaya bağlı olarak, temizlik robotlarımız son derece çok yönlüdür, bu da onları ulaşım endüstrisinde (havaalanları, tren istasyonları, lojistik depoları), perakende sektöründe (süpermarketler, hipermarketler, alışveriş merkezleri), sağlık sektöründe (hastaneler, bakım tesisleri), kamu binalarında (okullar, üniversiteler, müzeler, spor salonları, konferans merkezleri), ofis binalarında (giriş holleri, koridorlar, odalar), konaklama sektöründe (misafir odaları, lobiler, otel koridorları ve otel odaları) ve elbette üretim ve imalat salonlarını temizlemek için endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.