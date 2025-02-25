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    Temizlik Robotları | Kärcher

    KIRA B 50 Otonom Temizlik Robotu

    • Uygulama Alanları: Orta ve büyük ölçekli sert zeminler
    • Yüksek Performans: Saatte 2.300 metrekareye varan üstün temizlik kapasitesi
    • Kesintisiz Temizlik: Tam otonom çalışma performansı sunan opsiyonel şarj ve dolum istasyonu

    KIRA CV 50 Otonom Temizlik Robotu

    • Uygulama Alanları: Orta ölçekli halı kaplı alanlar ve sert zeminler
    • Yüksek Performans: Saatte 525 metrekareye varan etkili temizlik kapasitesi
    • Güçlü ve Esnek: Kärcher Battery Power+ platformuna ait değiştirilebilir 36 V akülerle kesintisiz güç

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    KIRA B 50

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    Kira CV 50

    Her uygulama için en iyi çözüm

    KIRA B 50

    Bina temizlik sektöründe artık yeni bir dönem yaşanıyor. Bir zamanlar sadece elektrikli süpürgeler, temizlik bezleri, temel deterjanlar ve beden gücü yeterliyken; bugün sektörün standartlarını son teknoloji temizlik ekipmanları, katı hijyen ve çevre kuralları ile her geçen gün daha da uzmanlık gerektiren temizlik görevleri belirliyor.

    KIRA CV 50

    Eğitimli ve uzman temizlik personelini zemin temizliği gibi daha zaman alıcı görevlerle uğraşmak yerine, Kärcher'in KIRA platformundan gelişmiş temizlik robotları yeni ve daha iyi alternatifler sunuyor. Temizlik ekiplerine ek olarak, geniş ve geniş alanların yanı sıra dar ve sıkışık iç mekanlarda zeminlerin temizliğini devralıyorlar.

    KIRA B 50

    Hepsi bir arada makine çözümü ile temizlik kalitesinden ödün vermek yerine, temizlik robotlarımızı söz konusu uygulamaya özel olarak hassas bir şekilde geliştirdik. En iyi temizlik kalitesini ve kullanıcılar için en iyi kullanımı sağlamanın tek yolu budur.

    Kärcher Akıllı Robotik Uygulaması

    KIRA, temizlik personelini zemin temizliği gibi monoton ve zaman alıcı görevlerden kurtarabilen ve onların paralel olarak daha karmaşık görevler yürütmesine olanak tanıyan, sürekli büyüyen profesyonel temizlik robotları sayısına sahip yeni bir ürün kategorisini temsil ediyor. Güçlü sensör teknolojisi ve gelişmiş yazılım sayesinde çok çeşitli ortamlarda güvenli ve güvenilir bir şekilde gezinir ve temizler.

    KIRA B 50
    Autonomous scrubber drying from Kärcher

    Uzmanlık ve İleri Teknolojinin Mükemmel Uyumu

    Kärcher, onlarca yıldır dünya çapında temizlik teknolojisinde lider bir rol oynamıştır. Otonom temizlik makinelerimiz, tam kapsamlı uzmanlığımızı, son derece hassas sensörler, güçlü bilgisayarlar ve otonom yönlendirme ile yeni, son derece yenilikçi ürün konseptleri oluşturmak için gelişmiş yazılım şeklinde yüksek teknoloji ile birleştiriyor.

    İster otonom yıkama ister vakumlama için olsun, KIRA platformundaki temizlik robotları, geniş veya karmaşık ortamlarda kolayca ve güvenli bir şekilde gezinir, insanları ve fiziksel engelleri güvenilir bir şekilde algılar. Sensör verilerini saniyeler içinde işlerler ve gerekirse uygun kaçınma manevraları başlatırlar. Makinelerin her zaman akıllı ve tamamen güvenli navigasyonun yüksek teknik gereksinimlerini karşılama yeteneği, kamusal alanlarda bile güvenli çalışma için IEC 63327[SM1] uyarınca çalıştıklarını gösteren güvenlik sertifikalarıyla kanıtlanmıştır.

    Yüksek Temizlik Standartları İçin Zahmetsiz Kullanım

    Makineleri kurmak için uzman bilgisi gerekmez – aksine, robotlar basit ve sezgisel çalışma için optimize edilmiştir, bu nedenle kısa bir tanıtım brifingi gereken tek eğitimdir.

    Display of the KIRA CV 50
    KIRA B 50 scrubber dryer robot with docking station

    İhtiyacınız Kadar Uzman, Beklediğiniz Kadar Esnek

    Temizlik robotlarımız, temizlik profesyonellerinin günlük işlerindeki farklı ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde özel olarak tasarlandı. Örneğin, otel odaları ve koridorlarının temizliğinde maksimum manevra kabiliyeti ve hızlı kullanım sunan KIRA otonom elektrikli süpürgesi, uzun ömürlü 36 V Kärcher Battery Power+ akülerle donatılmıştır. Diğer yandan KIRA B 50 otonom zemin yıkama otomatı ise temiz su dolumu, kirli su boşaltımı, tank durulama ve uzun ömürlü lityum iyon akü şarjı gibi tüm işlemleri tek başına yürüten yer istasyonu sayesinde tamamen bağımsız çalışır. Bu sayede, devasa büyüklükteki depolar ve endüstriyel alanlar bile hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan kusursuzca temizlenir.

    Devasa Salonlardan Masa Altlarına Kadar Her Yerde Eksiksiz Temizlik

    Geniş alanlardan dar ve hatta dağınık alanlara kadar. Tasarım ve uygulamaya bağlı olarak, temizlik robotlarımız son derece çok yönlüdür, bu da onları ulaşım endüstrisinde (havaalanları, tren istasyonları, lojistik depoları), perakende sektöründe (süpermarketler, hipermarketler, alışveriş merkezleri), sağlık sektöründe (hastaneler, bakım tesisleri), kamu binalarında (okullar, üniversiteler, müzeler, spor salonları, konferans merkezleri), ofis binalarında (giriş holleri, koridorlar, odalar), konaklama sektöründe (misafir odaları, lobiler, otel koridorları ve otel odaları) ve elbette üretim ve imalat salonlarını temizlemek için endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun hale getirir.

    Kira CV 50
    KIRA App

    En Gelişmiş Bağlantı Teknolojisi ve Üst Düzey Veri Koruması

    Belgeleme amacıyla ve makineleri uzaktan izlemek için, yetkili kişiler ilgili web portalında veya Kärcher'in KIRA Robots uygulaması aracılığıyla ayrıntılı temizlik raporlarını, bildirimleri ve mevcut makine durumunu herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden görüntüleyebilir. Güvenlik nedeniyle, tüm veriler şifrelenir ve yetkisiz dış erişime karşı sıkı bir şekilde korunur. Talep üzerine, yetkili kişiler doğrudan telefonlarına bildirim de alabilirler. Her durumda, hassas verilerin sorumlu ve amaçlı bir şekilde kullanılmasını ve elbette GDPR uyumluluğunu garanti ediyoruz.