Üçlü nozul, 028 | Kärcher

Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Sağlam, dayanıklı ve tıkanmayan. Yüksek basınçlı kalem jet (0°), yüksek basınçlı fan jet (25°) ya da düşük basınçlı fan jet (40°) arasında kolay aktarım. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.