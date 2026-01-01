Üçlü nozul, 034 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 4.767-001.0Yüksek basınçlı kalem jet (25°) ve düşük basınçlı fan jet (40°) ile üçlü nozul. Nozulu çevirerek hızlı ve kolayca jet aktarımı.
Nozül ölçüsü (mm) ( )
34
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.