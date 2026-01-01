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    Üçlü nozul, 045 | Kärcher

    Black Kärcher spray nozzle with yellow accent, featuring a conical shape and visible internal metal components.

    Üçlü nozul, 045

    Sipariş numarası: 4.767-002.0

    Yüksek basınçlı kalem jet (25°) ve düşük basınçlı fan jet (40°) ile üçlü nozul. Nozulu çevirerek hızlı ve kolayca jet aktarımı.
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