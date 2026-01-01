Üçlü nozul, 045 | Kärcher

Nozul çevrilerek hızlı ve kolay aktarım için tasarlanmış farklı jetleriyle pratik üçlü nozul. Aşağıdaki jetler mevcuttur: Yüksek basınçlı kalem jet, yüksek basınçlı fan jet (25°) ve düşük basınçlı fan jet (40°; manuel ayarlama gerektirmektedir). Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulama. Konektör: M 18 x 1,5.