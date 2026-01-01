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    Üçlü nozul, 050 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and gold detailing, isolated on a white background.

    Üçlü nozul, 050

    Sipariş numarası: 4.767-154.0

    Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.
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