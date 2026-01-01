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    Üçlü nozul, 053 | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle attachment with textured grip and brass connector, isolated on a white background.

    Üçlü nozul, 053

    Sipariş numarası: 4.117-038.0

    Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması.
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