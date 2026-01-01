Üçlü nozul, 053 | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.767-155.0Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücülü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.
Maksimum basınç (Bar)
300
Nozül ölçüsü (mm) ( )
53
Sıcaklık (°C)
max. 80
Bağlantı yivi
M 18
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.