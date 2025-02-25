Üst Sınıf Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

EASY kullanım konseptimizle, cihazın kullanımını mümkün olduğunca basit hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda debi ve basıncı ayarlayan regülatör, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık ise kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimizde ayrıca çok sayıda pratik saklama çözümü sunulur: püskürtme borusu, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler doğrudan cihaz üzerinde muhafaza edilebilir. Otomatik hortum tamburu bulunmayan modellerde ise ek bir saklama bölmesi yer alır. Son olarak, hassas ölçüm ve durulama fonksiyonuna sahip 2 deterjan tankı ile tüm bakım gerektiren bileşenlere hızlı ve kolay erişim sağlanır.