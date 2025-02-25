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    Üst Sınıf Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    HDS Super Class: Bu yenilik işinizi kolaylaştırır

    HDS cihazlarımız, üstün performans ve ergonomiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. En üst düzey yenilik ve yüksek kaliteyi, maksimum kullanım kolaylığıyla birlikte sunar. Bu ürünler üst segmenttir.

    En üst düzey ergonomi

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde ergonomi, kullanıcıya konforlu bir çalışma deneyimi sunmanın merkezinde yer alır. Üst segment sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri standart olarak EASY!Force yüksek basınç tabancası ile donatılmıştır. Bu tabanca, yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetini kullanarak kullanıcıya binen tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indirir. Güç, tetik üzerinden Servo Control ile ayarlanabilir. 1050 mm uzunluğundaki paslanmaz çelik püskürtme borusu döndürülebilir yapısıyla çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırır.

    Super class hot water high-pressure cleaners
    Ultra Guard hose with Teflon® coating

    Kullanıcı odaklı yenilik

    Yüksek basınç hortumunun kurulumu zaman alır ve zahmetlidir. Bu nedenle cihaz, kurulum süresini yüzde 50’ye kadar azaltabilen otomatik hortum tamburu ile donatılmıştır. 20 metrelik hortum, 45°’ye kadar açılarda bile kolayca sarılıp açılabilir. ANTI!Twist fonksiyonu sayesinde kullanım sırasında dolaşma yapmaz. Ayrıca Ultra Guard hortum, Teflon® kaplamasıyla aşınma direncinde yeni standartlar belirler.

    A’dan Z’ye kullanıcı dostu kullanım

    EASY kullanım konseptimizle, cihazın kullanımını mümkün olduğunca basit hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda debi ve basıncı ayarlayan regülatör, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık ise kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimizde ayrıca çok sayıda pratik saklama çözümü sunulur: püskürtme borusu, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler doğrudan cihaz üzerinde muhafaza edilebilir. Otomatik hortum tamburu bulunmayan modellerde ise ek bir saklama bölmesi yer alır. Son olarak, hassas ölçüm ve durulama fonksiyonuna sahip 2 deterjan tankı ile tüm bakım gerektiren bileşenlere hızlı ve kolay erişim sağlanır.

    EASY operation concept for the super class hot water high-pressure cleaners
    Super class hot water high-pressure cleaners

    Kolay manevra kabiliyeti

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimiz, kolay itme ve yönlendirme prensibiyle tasarlanmıştır. Büyük tekerlekler, 2 adet döner teker, ayak basamağı ve ergonomik taşıma kolları sayesinde kullanım sırasında kolaylık sağlar.

    Uzun ömür düşünülerek tasarlanmıştır

    Yüksek kaliteli malzemeler ve kendini kanıtlamış teknoloji, sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimizi güvenilir bir yatırım haline getirir. Seramik pistonlu eksenel piston pompası, su soğutmalı düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru ve kendini kanıtlamış brülör teknolojisi uzun kullanım ömrü sağlar. Plastik kapak, zorlu koşullarda bile tüm hassas bileşenleri korur. Ayrıca kireçlenmeyi önleyen bir kireç önleyici tank da bulunur; bu özellik özellikle sert su kullanılan bölgelerde ısıtma serpantinlerinin ömrünü uzatır.

    Interior of the super class hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Tek dokunuşla sürdürülebilirlik

    eco!efficiency modu, kirin türüne, miktarına ve kirlilik derecesine bağlı olarak etkinleştirilebilir. Bu sayede 60 °C sıcaklıkta enerji tasarruflu ve sürdürülebilir temizlik sağlanır.

    Yüzde yüz çalışma güvenilirliği

    Büyük su filtresi, emniyet valfleri, sıcaklık kontrol sistemi, egzoz gazı sensörü ve yumuşak sönümleme sistemi (SDS), her zaman güvenilir çalışma performansını garanti eder.

    Operating reliability with the super class hot water high-pressure cleaners

    Otomatik hortum sarma sistemi

    Yüksek basınç hortumuyla uğraşmaktan yoruldunuz mu? Otomatik hortum sarma sistemi buna son verir. Hortumu düzenli şekilde sarar ve açar; hatta 45°’ye kadar açılarda bile. ANTI!Twist fonksiyonu sayesinde hortumun dolaşması da önlenir. Bu sayede kurulum süresi yüzde 50’ye kadar azaltılır.

    Ultra Guard hortum

    Teflon® kaplamalı 20 metrelik hortum son derece dayanıklıdır, çizilmeye karşı dirençlidir ve bu nedenle en zorlu çalışma koşullarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

    EASY!Force yüksek basınç tabancası

    EASY!Force yüksek basınç tabancası, uzun süreli çalışmalarda bile kullanıcının yorulmasını önler. En önemli özelliği, yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indirmesidir. Tamamen seramik valf yapısı ise diğer yüksek basınç tabancalarına kıyasla yaklaşık 5 kat daha uzun kullanım ömrü sağlar.

    Kolay kullanım

    EASY kullanım konsepti, ekipmanın kullanımını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Örneğin debi ve basınç ayarını yapan regülatöre, kapak üzerindeki bir açıklık üzerinden doğrudan erişilebilir. Tüm ayarlar minimuma getirildiğinde buhar seviyesi devreye girer. Sıcaklık ise kontrol paneli üzerinden ayarlanabilir. Büyük tekerlekler, döner tekerlek, ayak basamağı ve ergonomik taşıma kolları sayesinde manevra yapmak oldukça kolaydır. Super Class’a ait cihazlar ayrıca ikinci bir tekerlek ile donatılmıştır.

    Pratik saklama çözümleri

    Üst segmentteki tüm sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde entegre pratik saklama çözümleri bulunur. Püskürtme borusu, elektrik kablosu, püskürtme uçları ve aletler cihaz üzerinde muhafaza edilebilir. Otomatik hortum tamburu bulunmayan modellerde ise bunun yerine ek bir saklama bölmesi yer alır.

    2+1: Deterjan ve kireç çözücü tanklar

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, hassas dozajlama sağlayan ve durulama fonksiyonuna sahip 2 adet deterjan tankı (10 l / 20 l) ile donatılmıştır. Ayrıca, ihtiyaç halinde kireç çözücü sıvının (RM 110) eklenebildiği bir kireç önleyici tank bulunur. Bu sistem, özellikle sert suyla çalışmalarda ısıtma sistemini kireçlenmeye karşı koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlar.

    Dayanıklı bileşenler

    Yüksek kalite ve dayanıklılık için cihazlarımız yüksek kaliteli bileşenlerden oluşur. Bunlar arasında seramik pistonlu eksenel piston pompa, su soğutmalı düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru ve kendini kanıtlamış brülör teknolojisi yer alır. Plastik kapak, zorlu kullanım koşullarında bile tüm hassas bileşenleri korur.

    Güvenlik özellikleri

    Büyük su filtresi, emniyet valfleri, sıcaklık kontrol sistemi, egzoz gazı sensörü ve yumuşak sönümleme sistemi (SDS), her zaman güvenilir çalışmayı garanti eder.

    HDS Super Class Classic: Zorlu işler için sağlam bir iş ortağı

    Classic cihazlarımız zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. Güvenilir teknoloji, kolay kullanım ve sağlam yapı sunar. Uyumlu aksesuarlar ve yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla bir araya getirir. Bu Classic serisinin temelidir.

    Sağlam ve dayanıklı

    Yüksek kalite ve dayanıklılık için cihazlarımız yüksek kaliteli bileşenlerden oluşur. Bunlar arasında seramik pistonlu eksenel piston pompa, su soğutmalı düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru ve kendini kanıtlamış brülör teknolojisi yer alır. Plastik kapak, zorlu kullanım koşullarında bile tüm hassas bileşenleri korur.

    Interior of the super class Classic hot water high-pressure cleaners
    eco!efficiency mode

    Güçlü ve sürdürülebilir

    Super Class cihazlar 200 bara kadar çalışma basıncı ve 1300 l/saate kadar maksimum su debisi sunar. Bu sayede en inatçı kirler bile etkili şekilde temizlenir. eco!efficiency modu, kirin türüne, miktarına ve kirlilik derecesine bağlı olarak etkinleştirilebilir. Bu sayede 60 °C sıcaklıkta enerji tasarruflu ve sürdürülebilir temizlik sağlanır.

    Kullanımı kolay ve bakımı pratik

    EASY kullanım konsepti, cihazlarımızın kullanımını oldukça kolay hale getirir. Örneğin su miktarı ve basınç doğrudan pompa üzerinden ayrı ayrı ayarlanabilir. Merkezi döner düğme, kolay ve anlaşılır bir kullanım sağlar. Ayrıca hortum veya püskürtme borusu gibi aksesuarlar cihaz üzerinde hızlıca saklanabilir. Açık tasarım sayesinde kullanım için gerekli tüm bileşenlere hızlıca erişilir ve bu da yüksek bakım kolaylığı sağlar.

    Super class Classic hot water high-pressure cleaners
    The tubular steel frame of the super class hot water high-pressure cleaners

    Güvenli ve kolay taşınabilir

    Patlamaya dayanıklı büyük tekerlekler, engebeli zeminlerde bile kolay manevra ve sorunsuz kullanım sağlar. Ayrıca boru tipi çelik şase üzerine entegre edilen vinç kancası, makinenin vinçle kolayca yüklenmesine imkân tanır.

    Ekonomik

    HDS Classic serisindeki sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri temel işlevlere odaklanır ve aksesuarları da yalnızca gerekli olanlarla sınırlandırılmıştır. Bu sayede yüksek Kärcher kalitesi ve üstün performans, uygun fiyat seviyesinde sunulur.

    Accessories for the super class Classic hot water high-pressure cleaners

    Pratik saklama çözümleri

    Temizlik işleri genellikle büyük zaman baskısı altında yürütülür, bu nedenle iyi bir düzenleme önemlidir. HDS Classic cihazlarında bu amaçla entegre bir saklama bölmesi bulunur. Bu bölmede püskürtme uçları, koruyucu gözlük veya eldiven gibi ek aksesuarlar güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir.

    30 litrelik yakıt deposu

    Kendini kanıtlamış brülör teknolojisi, sıcak suyun verimli şekilde üretilmesini sağlar. 30 litrelik yakıt deposuyla birlikte kullanıcı, kesintisiz ve ihtiyaç duyduğu süre boyunca çalışma imkânına sahip olur.

    eco!efficiency modu

    eco!efficiency modu, kirin türüne, miktarına ve kirlilik derecesine bağlı olarak etkinleştirilebilir. Bu sayede 60 °C sıcaklıkta enerji tasarruflu ve sürdürülebilir bir temizlik yapılabilir.

    Boru tipi çelik şase ve vinç kancası

    HDS Classic sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, sağlam bir boru tipi çelik şase ile donatılmıştır. Bu sayede cihaz vinç ile yüklenebilir.

    Patlamaya dayanıklı tekerlekler

    Şantiyelerde, tarımda veya endüstriyel ortamlarda çalışanlar güvenilir teknolojiye ihtiyaç duyar. En küçük detay bile önemlidir; bu nedenle patlamaya dayanıklı tekerlekler, engebeli arazilerde bile kolay hareket ve sorunsuz çalışma sağlar.

    Kolay kullanım

    Su miktarı ve basınç doğrudan pompa üzerinden ayrı ayrı ayarlanabilir, cihaz ise merkezi döner düğme ile kolay ve anlaşılır şekilde kontrol edilir.

    Dayanıklı bileşenler

    Yeni sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerimizin temel versiyonu, dayanıklılık için tasarlanmış yüksek kaliteli bileşenlere sahiptir. Bunlar arasında seramik pistonlu krank mili pompa ve su soğutmalı, düşük devirli 4 kutuplu elektrik motoru bulunur.

    Classic yüksek basınç tabancası

    Kärcher Classic yüksek basınç tabancası, hedefli ve hassas temizlik sağlar.

    Kolay bakım

    Classic sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri açık tasarıma sahip olduğu için cihazın tüm parçalarına hızlıca erişilebilir ve bakım işlemleri kısa sürede tamamlanabilir.