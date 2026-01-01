VAKUM UCU (NT) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-240.0Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 250 mm.
Standart iç çap (mm)
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Uzunluk (mm)
250
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
250 x 42 x 42
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.