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    VAKUM UCU (NT) | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner crevice tool on a white background.

    VAKUM UCU (NT)

    Sipariş numarası: 6.906-240.0

    Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 35) Uzunluk: 250 mm.
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