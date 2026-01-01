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    Vakumlu boru | Kärcher

    Black Kärcher vacuum hose coiled neatly on a white background, showing both ends with connectors.

    Vakumlu boru

    Sipariş numarası: 6.906-241.0

    Dirseksiz ve adaptörsüz 4 m vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C-35 klips bağlantı aparatlı
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