Vakumlu boru | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-241.0Dirseksiz ve adaptörsüz 4 m vakumlu boru Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C-35 klips bağlantı aparatlı
Uzunluk (m)
4
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
430 x 430 x 110
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.