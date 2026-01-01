Vakumlu boru | Kärcher

Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C-35 klips bağlantı aparatlı dirseksiz ve adaptörsüz 4 m vakumlu boru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 ve tüm NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 and NT 611 modellerinde tercih edilebilen boru