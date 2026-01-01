Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Vehicle S75 | Kärcher

    Grey Kärcher utility vehicle with enclosed cab, large tyres, and visible headlights, shown in a studio setting.

    Vehicle S75

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 8.343-703.0

    Sağlam, güçlü ve her türlü araziye uygun çok amaçlı çevre temizlik aracı olan Holder S 75; en zorlu koşullar altında farklı ekipmanların yıl boyunca kullanım için ideal bir araçtır.
    Teklif isteyin