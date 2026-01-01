Vehicle S75 | Kärcher

İster karla mücadele, ister yeşil alan bakımı, süpürme yada sulama olsun, yeni Holder S 75; farklı temizlik görevlerini kolaylıkla yerine getirebilir. Belden kırmalı şasisi dar alanlarda veya kaldırımlarda maksimum manevra kabiliyetine imkan verir. Dört tekerlekten sürekli tahrik (4x4) özelliği ile 75 HP motorun gücünü dört tekerleğe en iyi şekilde aktarır ve mükemmel sürüş tahriki sağlar. Konforlu ve güvenli kabini zorlu şartlarda kullanım kulaylığı sağlar ve tüm ekipmanlar kabinden kolayca kontrol edilebilir.

Çok amaçlı ekipmanların kullanımı için uygun şasi Büyük ve güçlü ekipmanlar ile kullanım imkanı Hızlı ekipman değiştirme özelliği (tek kişi ile) İki standart bağlantı alanı (ön/arka) ve mafsallı aletler için 3. bir bağlantı alanı. Ergonomik ve konforlu kabin Isıtma ve hava nozullu klima sistemi Çalışma alanının engelsiz görünümü ve güvenli manevra sağlayan 360° panoramik görüş Ergonomik olarak düzenlenmiş çalışma alanı Kolay servis erişimi Ekipmanları sökmeden günlük bakım kolaylığı Hidrolik olarak açılabilen motor bölmesi kapağı Sağ ve sol tarafta açılabilir servis ve bakım kapakları