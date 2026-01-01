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    Standart Mikrofiber Mop Cut Pile Flex - 35 cm | Kärcher

    Two Kärcher mop pads on a white background. One shows the striped top surface, the other the underside with grey clips and coloured tabs.

    Standart Mikrofiber Mop Cut Pile Flex - 35 cm

    Sipariş numarası: 9.212-032.0

    • Uni sistem mop paleti
    • %80 PET, %20 PA, 35 cm
    • Yoğun kirli sert zeminler için çok amaçlı
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