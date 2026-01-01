Standart Mikrofiber Mop Cut Pile Flex - 35 cm | Kärcher

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Ücretsiz Kargo
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Sipariş numarası: 9.212-032.0
Kirlilik Seviyesi
Düşük - Orta
Tekstil Kullanım Alanı
Yeniden Kullanılabilir Tekstiller
Çalışma Genişliği (cm)
35
Tekstil Bağlantı Tipi
Uni Sistem
Malzeme
%80 PET / %20 PA
Tekstil malzemesi
Mikrofiber
Yıkama sıcaklığı (°C)
90
Yıkama Tavsiyesi (°C)
60
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık / m² başına ağırlık (kg)
0.1
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.1
Boyutlar (U × G) (mm)
350 150
Paket boyutları (mm)
350 x 150 x 15
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları