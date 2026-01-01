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    Pencere ve yüzey vakumu WVP 10 Adv Cam/Yüzey Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, detergent, charging station, microfiber cloth, and additional accessories.

    Pencere ve yüzey vakumu

    WVP 10 Adv Cam/Yüzey Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.633-560.0

    Batarya ile çalışan WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesi ile, yatay veya dikey yüzeylerde ve hatta baş üstü yüzeylerde bile çalışmak için son derece konforludur. Pencere ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için idealdir.
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