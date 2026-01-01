Pencere ve yüzey vakumu WVP 10 Adv Cam/Yüzey Temizleme Makinesi | Kärcher

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Pencere ve yüzey vakumu
Sipariş numarası: 1.633-560.0Batarya ile çalışan WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesi ile, yatay veya dikey yüzeylerde ve hatta baş üstü yüzeylerde bile çalışmak için son derece konforludur. Pencere ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için idealdir.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Vakum nozülü çalışma genişliği (mm)
170
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
200
Şarj etme süresi (dk)
50
Pil çalışma süresi (dk)
35
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Akü gerilimi (V)
3.7
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.3
Akülü ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
280 x 130 x 335
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları