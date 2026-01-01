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    Pencere ve yüzey vakumu WVP 10 Cam/Yüzey Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, charger, battery, cleaning pad, and detergent bottle on white background.

    Pencere ve yüzey vakumu

    WVP 10 Cam/Yüzey Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.633-550.0

    Pencerelerden seramik yüzeylere kadar tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir: batarya ile çalışan WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesi, geride iz bırakmadan mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar, tutması rahattır ve baş üstü kullanımlarda bile kolay çalışma imkanı sağlar.