Pencere ve yüzey vakumu WVP 10 Cam/Yüzey Temizleme Makinesi | Kärcher

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Pencere ve yüzey vakumu
Sipariş numarası: 1.633-550.0Pencerelerden seramik yüzeylere kadar tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanılabilir: batarya ile çalışan WVP 10 cam ve yüzey temizleme makinesi, geride iz bırakmadan mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar, tutması rahattır ve baş üstü kullanımlarda bile kolay çalışma imkanı sağlar.
Emiş aparatı çalışma genişliği (mm)
280
Kirli su tankı kapasitesi (ml)
200
Şarj etme süresi (dk)
180
Pil çalışma süresi (dk)
35
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Akü gerilimi (V)
3.7
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
2
Akülü ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
280 x 130 x 335
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları