YER APARATI (DN35) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-512.0300 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-278,0) ve çekpas (6,903-277,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
300
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) ( )
300 x 150 x 80
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.