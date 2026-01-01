Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    YER APARATI (DN35) | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view against a white background.

    YER APARATI (DN35)

    Sipariş numarası: 6.906-512.0

    300 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-278,0) ve çekpas (6,903-277,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
    Teklif isteyin