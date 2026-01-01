Yoğun Derinlemesine Temizleyici Ekstra RM 752 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.295-813.0İnatçı kirlerin giderilmesi ve alkali dayanıklı zemin kaplamaları için ekstra güçlü derinlemesine temizlik maddesi. En inatçı yağları, gresi ve madeni kalıntıları çıkarır.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
13
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.5
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları