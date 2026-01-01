Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.391-875.0Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar
( )
6
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
300
Uzunluk (m)
10
Bağlantı yivi
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü
Ambalajlı ağırlık (kg)
2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.