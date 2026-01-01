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    Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and grey connectors on a white background.

    Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock

    Sipariş numarası: 6.110-031.0

    10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
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