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    Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a plain white background.

    Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar

    Sipariş numarası: 6.110-033.0

    15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
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