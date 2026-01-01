Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.110-033.015 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.
(mm)
8
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
315
Uzunluk (m)
15
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.