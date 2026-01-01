Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.110-059.01800 l/saat’ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.
( )
12
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
210
Uzunluk (m)
15
Bağlantı yivi
2 x EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.6
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.