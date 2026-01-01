Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.110-044.0Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar
( )
10
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
220
Uzunluk (m)
25
Bağlantı yivi
2 x EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.