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    Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on a white background.

    Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock

    Sipariş numarası: 6.110-045.0

    Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar
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