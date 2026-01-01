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    Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors at both ends, placed on a white background.

    Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock

    Sipariş numarası: 6.110-060.0

    1800 l/saat’ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.
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