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    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü

    Sipariş numarası: 6.390-704.0

    Gıda sektörüne özel model, tetik tabancasında AVS bağlantısı, gri NW 8/155°C/250 bar
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