Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. Daha fazla veri: NW 8/155°C/250 bar.