Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

    Coiled blue Kärcher high-pressure hose with metal connectors on both ends, placed on a plain white background.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü

    Sipariş numarası: 6.391-885.0

    Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı
    Teklif isteyin