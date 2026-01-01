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    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled blue high-pressure hose with black connectors on each end, isolated on a white background.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5

    Sipariş numarası: 6.391-864.0

    Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5
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