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    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure cleaner hose with connectors on both ends.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü

    Sipariş numarası: 6.391-654.0

    Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.
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