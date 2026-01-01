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    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with a grey connector on one end and a yellow connector on the other, on a white background.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 15 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock

    Sipariş numarası: 6.110-063.0

    Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 15 m yüksek basınç hortumu (DN 6). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. DN 6/155°C/250 bar.
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