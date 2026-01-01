Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.390-705.0Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. NW 8/155°C/250 bar.
( )
8
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
250
Uzunluk (m)
20
Bağlantı yivi
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.