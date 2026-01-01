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    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with yellow connector, isolated on white background.

    Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock

    Sipariş numarası: 6.110-052.0

    Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.
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