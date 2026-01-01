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    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 6, 400 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow markings, featuring metal connectors at both ends.

    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 6, 400 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü

    Sipariş numarası: 6.391-882.0

    Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı.
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