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    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5

    Sipariş numarası: 6.388-083.0

    Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.
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