Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. Daha fazla veri: DN 8/155°C/400 bar.