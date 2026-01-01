Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.388-083.0Döner kaplinli, iki katmanlı yüksek dayanımlı çelik kabloyla güçlendirilmiş 10 m yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400 (DN 8). Her iki uçta konektörler. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5.
( )
8
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
400
Uzunluk (m)
10
Bağlantı yivi
2 x M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.