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    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure hose with black connectors and yellow branding, coiled on a white background.

    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5

    Sipariş numarası: 6.390-178.0

    Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).
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