Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.390-178.0Dolaşma korumalı ve her iki uçta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 x 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 x 1,5).
( )
8
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
400
Uzunluk (m)
1.5
Bağlantı yivi
2 x M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.