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    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow and black branding, featuring a metal connector at the end.

    Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tetik tabancası konektörü

    Sipariş numarası: 6.110-028.0

    Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.
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