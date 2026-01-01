Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tetik tabancası konektörü | Kärcher

Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo. Daha fazla veri: DN 8/155°C/400 bar.