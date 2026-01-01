Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.110-054.0Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı
( )
8
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
400
Uzunluk (m)
20
Bağlantı yivi
2 x EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.